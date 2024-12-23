طائرة البنك الأهلي تحت 15 سنة تفوز على بلدية المحلة فى بطولة الجمهورية

حقق فريق الكرة الطائرة بنادي البنك الأهلي تحت 15 سنة، فوزًا مستحقًا على فريق بلدية المحلة بنتيجة 3-0، في إطار منافسات بطولة الجمهورية للكرة الطائرة.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من لاعبات فريق البنك الأهلي، حيث قدمن أداء متميز طوال الأشواط الثلاثة، وذلك بفضل الضربات الساحقة الرائعة وحوائط الصد المتقنة التي أجبرت فريق بلدية المحلة على الاستسلام أمام قوة الفريق.

ويترأس الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي كابتن محمد صلاح، بينما يتولى أحمد محسن المدير الفني، ود. مراد البارودي مديرًا إداريًا، فيما تعمل كابتن سلمى خالد كإدارية للفريق.

يسعى الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات في البطولة لتعزيز موقفه في المنافسة على المراكز الأولى.