ads
الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهمين بفيديو ترويج المخدرات في القاهرة

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بإحدى المناطق بالقاهرة  .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة زهراء مدينة نصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر البودر - فرد خرطوش).   

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فيديو بالقاهرة مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية بترويج المواد المخدرة