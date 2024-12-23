الأمن يضبط المتهمين بفيديو ترويج المخدرات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بإحدى المناطق بالقاهرة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة زهراء مدينة نصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر البودر - فرد خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.