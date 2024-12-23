كان بيلعب في البوتاجاز.. التحريات تكشف تفاصيل مصرع طفل حرقا بـ15 مايو

كشفت التحريات التي أجراها المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بشأن مصرع طفل حرقا داخل شقة بدائرة القسم، تفاصيل الواقعة، إذ تبين أن الطفل عمره 7 سنوات، كان بمفرده في الشقة، وأثناء ذلك قام بإشعال البوتوجاز، مما تسبب في نشوب حريق بالمطبخ ووفاته جراء الحادث.

ولقي طفل مصرعه، اثر نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة 15 مايو، وتحفظت قوات الأمن علي جثمان المتوفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي بدائرة القسم، بنشوب حريق في شقة سكنية.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل عمره 7 سنوات، متوفي جراء الحادث.



فيما انتقل فريق من نيابة 15 مايو والتبين، لموقع الحادث، لإجراء معاينة ومناقشة شهود العيان.

