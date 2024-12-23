ads
الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كان بيلعب في البوتاجاز.. التحريات تكشف تفاصيل مصرع طفل حرقا بـ15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت التحريات التي أجراها المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بشأن مصرع طفل حرقا داخل شقة بدائرة القسم، تفاصيل الواقعة، إذ تبين أن الطفل عمره 7 سنوات، كان بمفرده في الشقة، وأثناء ذلك قام بإشعال البوتوجاز، مما تسبب في نشوب حريق بالمطبخ ووفاته جراء الحادث.

ولقي طفل مصرعه، اثر نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة 15 مايو، وتحفظت قوات الأمن علي جثمان المتوفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي بدائرة القسم، بنشوب حريق في شقة سكنية.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل عمره 7 سنوات، متوفي جراء الحادث.
 

فيما انتقل فريق من نيابة 15 مايو والتبين، لموقع الحادث، لإجراء معاينة ومناقشة شهود العيان.
 

البوتاجاز النيابة العامة بمدينة 15 مايو جثمان المتوفي شوب حريق حريق شقة