محافظ البحيرة تتفقد محطة ومزرعه للاستيراد والتصدير.. صور

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية لمحطة ومزرعة للاستيراد والتصدير بالنوبارية، والتي تعد واحدة من أكبر المحطات الزراعية بالمنطقة وإحدى المشروعات الرائدة في إنتاج الموالح، في إطار دعم وتشجيع المشروعات الإنتاجية الكبرى التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتفتح آفاق جديدة للتصدير.

وخلال جولتها التفقدية، قامت الدكتورة جاكلين عازر بتفقد اقسام المحطة والمزروعات بها وخاصه محصول البرتقال حيث تابعت مراحل الإنتاج والتعبئة والحفظ تمهيدا للتصدير.

وأعربت عن إعجابها بقدرات المحطة وإمكانياتها المتقدمة، وأثنت على جهود العاملين بها والذين يصل عددهم إلى 450 موظفًا وعاملًا، مؤكدة أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشارت المحافظ إلى أهمية التوسعات المرتقبة في المحطة، والتي ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية والتخزينية، وزيادة الصادرات ،موجهة بتذليل أية عقبات قد تواجه المحطة لتحقيق خططها التوسعية.

كما اكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم المشروعات الكبرى التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويضع محافظة البحيرة في مكانة متميزة على خريطة الإنتاج والتصدير الزراعي في مصر والعالم.

من الجدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنفيات وزير الزراعة الأردني، قاموا صباح اليوم بتفقد المحطة، وذلك في إطار زيارة الوزير الأردني للقاهرة لبحث افاق التعاون بين البلدين وحضور اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المشتركة.