أبرزها إيقاف "دونجا" لاعب الزمالك.. عقوبات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الخامسة، وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile، ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .



وجاءت العقوبات على النحو التالي:-



مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا :



توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200000 جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة و منع المتواجدين من مشجعي الفريق الحاضرين في الدرجة الثالثة يمين من مباراة الاتحاد السكندري المقامة على ملعب نادي الزمالك في الجولة السابعة من مسابقة دوري nile.



إيقاف نبيل عماد لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.



مباراة إنبي والجونة :



إيقاف أحمد أمين قاسم لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.



مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.