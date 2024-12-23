جامعة بني سويف الأهلية تنظم يوما علميا لطلاب برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية

نظمت جامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، يوماً علمياً لطلاب برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية عن أهمية واستخدامات الاستشعار من البعد وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية في التطبيقات المجتمعية في المجالات المتنوعة مثل الزراعة والطرق والبترول والمعادن والطاقة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ابو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، والدكتورة رشا عادل لطفي عميد قطاع الفنون والعلوم الانسانية، وذلك بحضور الدكتور شريف ممدوح مدير برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، والدكتور تامر عمرون أستاذ مقرر الاستشعار من البعد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

أوضح رئيس الجامعة، أن هذا النشاط العلمي يأتي في إطار سعي الجامعة إلى تطبيق منهجيات التعلم النشط، الذي يتطلب مشاركة الطلاب بشكل مباشر في عمليات البحث والعرض والتفاعل حيث استعرض الطلاب مجموعة من العروض العلمية عن أهمية الاستشعار من البعد وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية، واستخدامها في زيادة معدلات الإنتاج في الزراعة وحماية التربة، وأهميتها في المجالات العسكرية واكتشاف المناطق الغنية بالبترول والمعادن الثمينة.

أوضحت العروض أهمية الاستشعار من البعد في حماية الأراضي من التصحر والجفاف والسيول، والذي يتيح للطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم التقديمية وتعميق فهمهم للتطبيقات العلمية المختلفة الخاصة بمجالهم، حيث أن هذا النوع من الأنشطة العلمية يعتبر نموذجًا يحتذى به في الجمع بين التعلم النظري والتطبيقي، مما يعزز جاهزية الطلاب لسوق العمل .