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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سلة الزمالك تنتصر على سبورتنج بنتيجة 71-63 لتحديد المركز الثالث لدوري المرتبط

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 71 - 63، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على صالة ستاد القاهرة الدولي، في لقاء الذهاب لتحديد المركز الثالث لبطولة دوري المرتبط.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:- 
15 - 18
36 - 31
52 - 48
71 - 63

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره سبورتنج، يوم الأربعاء المقبل، على صالة ستاد القاهرة الدولي، في لقاء الإياب لتحديد المركز الثالث لبطولة دوري المرتبط.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".

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