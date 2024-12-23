سلة الزمالك تنتصر على سبورتنج بنتيجة 71-63 لتحديد المركز الثالث لدوري المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 71 - 63، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على صالة ستاد القاهرة الدولي، في لقاء الذهاب لتحديد المركز الثالث لبطولة دوري المرتبط.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-
15 - 18
36 - 31
52 - 48
71 - 63
ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره سبورتنج، يوم الأربعاء المقبل، على صالة ستاد القاهرة الدولي، في لقاء الإياب لتحديد المركز الثالث لبطولة دوري المرتبط.
ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".