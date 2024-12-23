دمياط تُطلق الورشة الختامية لبناء القدرات بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتورة هاجر موسى نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فاعليات الورشة الختامية برنامج "بناء القدرات بدمياط " التى أطلقتها المفوضية UNHCR، وبمساهمة مجموعة من الوكالات الأممية، وشركاء آخرين، وذلك للاحتفال بنجاح سلسلة التدريبات ومناقشة سُبل التعاون المستقبلية، فضلاً عن توفير منصة للحوار والمناقشة وتبادل الأفكار بين المنظمات المحلية، والوكالات الأممية، والهيئات الحكومية.

وعقدت الورشة بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام، و جمال زين العابدين، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، و منى عمارة ممثلة عن وزيرة التنمية المحلية، والاستاذة عبير زناتي، مدير إدارة الجمعيات، وشيماء عبدالمعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، ولفيف من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.

فى بداية نقلت المهندسة شيماء الصديق تحية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وأعربت عن سعادتها في المشاركة بالورشة الختامية لبرامج بناء القدرات، لعرض التجربة الناجحة بمصر بشكل عام ودمياط بشكل خاص لدمج اللاجئين ودعمهم، وذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة دمياط ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لبناء قدرات العاملين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية للعمل بشكل فعال بملف اللاجئين والعمل الانساني، من خلال منصة يتشارك بها فريق العمل المحلى بالمحافظة والتضامن الاجتماعي والوكالات الأممية لتبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى أفضل السبل وتحقيق الممارسة الفعالة لدعم المجتمع المدني وأيضًا دعم اللاجئين ودمجهم داخل المجتمع

كما أعربت عن اعتزازها أيضا بمشاركة المحافظة بالمنتدى الحضري العالمي الذي استضافته مصر نوفمبر الماضي، وأشارت إلى أن محافظة دمياط تُعد بالمركز الرابع بالنسبة للمحافظات الأكثر احتضاناً للاجئين حيث يوجد بها ما يقرب من ١٢٠٩١ مواطن.

وأكدت "نائب المحافظ" على أن هناك شراكة ناجحة بين محافظة دمياط والمفوضية لتحقيق تلك الأهداف، جاءت مع إطلاق ورشة عمل لبناء القدرات يونيو الماضى، برعاية الدكتورة منال عوض خلال توليها منصب محافظ دمياط فى ذلك الوقت ، علاوة على ما يتم تنفيذه من جهود بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة كاريتاس لدعم اللاجئين ومساعدتهم فى إيجاد فرص عمل، حيث حققت تلك الجهود مردودًا كبيرًا جعلت من دمياط نموذج ناجح فى تنفيذ تلك الاستراتيجية، بما يتواكب مع حصول مصر على اشادات دولية فى التعامل مع هذا الملف خاصة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

حيث حرصت الدولة المصرية على تقديم كافة الخدمات لطالبى اللجوء أسوة بالمواطن المصرى، علاوة على دعمها المستمر لقضايا اللاجئين، وموضحةً حرص المحافظة البالغ والعميق على توسيع دائرة التعاون مع المفوضية والجهات الوطنية الشريكة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العمل وتقديم الدعم اللازم للاجئين، وتوفير الخدمات المختلفة لهم ودمجهم داخل المجتمع.

ومن جهتها، توجهت الدكتورة هاجر موسى، بالشكر إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام، والجمعيات الأهلية، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، وجميع الحضور، وأكدت أن دمياط من المحافظات العريقة أثبتت نجاحها فى استضافة ودعم اللاجئين.

وأشادت الدكتورة هاجر موسى، بالنتائج البرنامج الذي شجع المفوضية على اطلاق سلسلة من التدريبات على المستوى المحلي، وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن الجمعيات الفائزة في مسابقة الدعم المالي لأفضل فكرة مشروع.

وأكدت نائب ممثل المفوضية، البرنامج استهدف زيادة وعي الجمعيات الأهلية في قضايا اللاجئين والعمل الانساني، وتعريف الكيانات المستهدفة بالإطار الدولي ومنهجيات الأمم المتحدة في التعامل مع اللاجئين.

فيما شهدت الفاعليات منصة حوار للتعريف بدور وكالات الأمم المتحدة في دعم المجتمع المدني، كما تم تكريم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والتى تسلمتها نيابة عنها منى عمارة بالمكتب الفنى للوزير ، والمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام، وجمال زين العابدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، و عبير زناتي، مدير إدارة الجمعيات، والجمعيات الأهلية المشاركة، وعدد من العاملين بديوان عام محافظة دمياط ووحدة حقوق الإنسان ومسئولى الملف