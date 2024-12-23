اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي بمحطات القليوبية

تسلم المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه القليوبية شهادات، إعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه والصرف الصحى لمحطة مياه عرب جهينة بشبين القناطر بطاقه تصميمية 172000م3/يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحى بشبين القناطر (سسل) بطاقة تصميمية 30000م3/يوم وكذا محطة معالجة شبرا شهاب بالقناطر الخيرية بطاقة تصميمية 9000م3/يوم.

‎تعتبر شهادة سلامة ومأمونية المياه من أرفع الاعتمادات التي تُمنح لمحطات إنتاج المياه، حيث يتم توثيقها من ثلاث جهات رئيسية هي: وزارة الصحة، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح رئيس مياه القليوبية، أن الشركة تستهدف استدامة مأمونية امدادات المياه وتداول الصرف الصحى لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق أحدث طرق التشغيل والصيانة ومراقبة جودة المياه وفقاً للمعايير العالمية، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، لافتاً إلى المتابعة الدورية لخطط سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحي، وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وأشاد ممثلى الإدارة العامة لمأمونية المياه والصرف الصحى بالشركة القابضة بالجهود المبذولة من أجل إنجاح منظومة سلامة ومأمونية المياه والصرف الصحى بشركة مياه القليوبية، كما أشاد رئيس الشركة بجهود جميع العاملين بقطاع المعامل والجودة والقائمين على منظومة مأمونية المياه بالشركة وكافة القطاعات المعاونة على جهودهم المستمرة لتحقيق مأمونية واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق محافظة القليوبية.