محافظة سوهاج تعقد ندوة تثقيفية لتعزيز الوعي بترشيد الموارد المائية ومواجهة التحديات

عُقدت ندوة تثقيفية تحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وبحضور اللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة، بهدف التوعية بأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها، بما يتماشى مع سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المائية.

الندوة التي نظمتها الإدارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الري، شهدت تقديم عروض توضيحية حول المستويات المختلفة للروابط والأدوار والمسئوليات لاتحاد روابط مستخدمي المياه، وكيفية التعاون بين الاتحاد والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك في ضوء قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

حضر الفعالية المهندس محمد طايع وكيل وزارة الري بالمحافظة، والمهندس عابدين زكي وكيل وزارة الزراعة، و رائف تمراز أمين عام اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس المدن، ورئيس فرع جهاز شئون البيئة، ومديري عموم وزارة الموارد المائية والري، وأمناء المراكز، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات المعنية.

تم خلال الندوة التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، ودور كافة الأطراف في الحفاظ على المياه من التلوث، وضمان الاستغلال الأمثل لها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتعزيز الوعي المائي، والعمل على مواجهة التحديات التي تهدد الموارد المائية، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

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