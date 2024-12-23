جامعة سوهاج توضح تفاصيل حادث سقوط سقف بالمستشفى الجامعي

أكدت جامعة سوهاج في بيان لها اليوم، أنه بشأن ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، حول سقوط سقف بالمستشفى الجامعي القديم، فإن المركز الإعلامي للجامعة يوضح حقيقة ما تم نشره، حيث أنه تم سقوط جزء من بطانه السقف بالدور الأرضي بقسم العظام، ولا توجد أي إصابات لأي من المرضي، أو الأطباء، أو التمريض، أو الجهاز الإداري.

حيث تم احتواء الموقف على الفور و استدعاء الإدارة الهندسية ومشرفي العمل لمعاينة الوضع على الطبيعة، والتأكد من المشكلة واتخاذ اللازم من أعمال الإصلاح والصيانة، وتم عوده العمل علي الفور بالمستشفى الجامعي القديم ،والتي تستقبل الالاف من المرضي علي مدار اليوم لتلقي الخدمات العلاجية المجانية.

وجدير بالذكر انه جاري تجهيز أقسام ( جراحة العظام- القلب والصدر- المخ والأعصاب) لمبني مستشفى الجراحات التخصصية والتي سيتم افتتاحها قريباً.

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