محافظ دمياط يتفقد الأسواق الغذائية في جولة ميدانية

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم ، اللواء علاء الدين ناجى الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء محمد إيهاب رئيس قطاعات المكتب الفني بالشركة، واللواء خالد دياب رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة و اللواء سعيد الدالي رئيس شركة إدفينا وقها ، وذلك بحضور محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين بدمياط .

ناقش محافظ دمياط، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عدد من الملفات المتعلقة بالمنظومة التموينية وتعزيز الجهود لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين ، ويبحثان آليات انشاء أسواق اليوم الواحد بمناطق مختلفة وفتح منافذ أخرى للمجمعات الاستهلاكية.

المحافظ ورئيس الشركة يتفقدان مخزن شركة تجارة الجملة بالشرباصى ويبحثان إمكانية تعظيم الاستفادة من موقع أرض مصنع إدفينا بعزبة البرج وفتح منافذ بيع لمنتجات المصنع بدمياط.

وخلال اللقاء، بحث " محافظ دمياط " مع اللواء ناجى عدد من الملفات المتعلقة بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، للمواطنين بأسعار مخفضة وفقًا لرؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، للتخفيف عن كاهلهم وأيضًا المنظومة التموينية، حيث ناقشا آليات تغطية أكبر عدد من المناطق بسوق اليوم الواحد ، الذى يعمل كحلقة وصل مباشرة بين المصنعين والمزارعين والتجار والمواطنين بدون وسيط، مما يساهم فى توفير السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة ، وبحثا فى هذا الخصوص إمكانية تحديد أماكن مناسبة بالتنسيق بين الجانبين لإقامة أسواق بأيام محددة تخدم أكبر عدد من المواطنين.

وبملفات أخرى، ناقش المحافظ ورئيس الشركة آليات فتح منافذ جديدة للمجمعات الاستهلاكية بمناطق بحاجة لذلك ، لتعزيز هذه الخدمة ، و أيضًا الموقف الخاص بالمخازن الاستراتيجية للسلع التموينية ، حيث تم بحث كافة المقترحات الخاصة بهذين الموضوعين لدراستها و تحديد الأنسب .

وقد أجرى محافظ دمياط ورئيس الشركة ، جولة تفقدا خلال مخزن شركة تجارة الجملة بشارع الشرباصى ، وذلك بمساحة ٦٠٠ متر مربع، ويضم كافة السلع الاستراتيجية للصرف لعدد ٩٣ بدال تمويني، حيث بحثا خلال الزيارة إمكانية توفير مكان بديل للمخزن بالمدينة لكون المبنى يمثل خطورة داهمة ويفتقر إلى اشتراطات السلامة.

كما تفقد المحافظ واللواء ناجى عدد من المحال التجارية بمنطقتى الشهابية والاعصر وذلك لفتح منافذ بيع لمنتجات شركة قها وادفينا والوصول بتلك المنتجات التى تتمتع بجودة عالية وسعر مناسب إلى المواطنين داخل مدينة دمياط ، وتفقدا كذلك عدد من المواقع لإنشاء سوق اليوم الواحد، واختتما الجولة بتفقد أرض مصنع ادفينا بمدينة عزبة البرج، لدراسة إمكانية طرح الموقع كفرصة استثمارية وتعظيم الاستفادة من هذا الموقع على نهر النيل بالضفة المقابلة لمدينة رأس البر ، ويجاوره طابية عرابى المقرر دراسة إمكانية تطويرها بشكل يتواكب مع رؤية المحافظة لتطوير هذه المنطقة واستغلالها سياحيًا .