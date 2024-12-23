صحة سوهاج: استمرار فعاليات تدريب مقدمي المشورة الأسرية المتكاملة

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن استمرار تدريب مقدمي المشورة الأسرية المتكاملة بمحافظة سوهاج، من أطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي، وذلك في إطار رفع كفاءة وتدريب الكوادر الطبية، ومقدمي المشورة المشاركين في تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية .

وأوضح نه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لرفع مستوى الخدمة المقدمة من خلال المبادرة، ومن أهمها تكليف الدكتورة آية بدوي عضو المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة مسئول للمبادرة، ومتابعة والإشراف على فعاليات المبادرة، مؤكداً على أن المبادرة تحظى بدعم ورعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان.

وأضاف "دويدار" أن المبادرة تعمل من خلال ثلاث محاور تمثل أهدافا استراتيجية لتحسين الخصائص السكانية، والمساهمة في حل القضية السكانية، وهي تقديم المشورة الأسرية المتكاملة وزيادة معدلات الولادة الطبيعية الأمنة الرضاعة الطبيعية، وتخفيض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبياً، وتطوير خدمات حديثي الولادة، ومن ثم تلافي مضاعفاتها التي تهدد الأم وتخفيض معدلات إصابة المواليد بالعديد من الأمراض أبرزها التوحد والتقزم وزياده معدل دخول الحضانات.

وتابع: “كما أن المبادرة الرئاسية تستهدف إعداد فرقاً مدربة على تقديم المشوره الأسرية المتكاملة داخل غرف المشورة الأسرية التي تقدم خدمات تخصصات النساء والتوليد ورعاية حديثي الولادة، لافتاً إلى أن مقدمي المشورة الأسرية يقومون برفع وعي السيدات والرجال وتعظيم قدراتهم على اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على المعلومات الصحيحة المتوفرة لهم”.

وأختتم بأن فعاليات التدريب تنظم بالمركز الإقليمي للتدريب، وتحت إشراف الدكتور الحسيني الجارحي، مدير إدارة التدريب والمدارس.

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