السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية يبحث سبل رفع كفاءة الخدمات بمدينة المستقبل

عقد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث ومناقشة رفع كفاءة الخدمات بمدينة المستقبل.

وذلك بحضور العميد أحمد عبد العال مدير إدارة مرور الإسماعيلية، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، مها السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة أبو صوير، أحمد مدحت محمود رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل، عبد المحسن عبده عياد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، المهندسة مروة الخولي مدير إدارة البيئة، المهندسة أميمة حفني مدير إدارة المخلفات، دعاء علي مدير جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، ممثل شرطة المرافق وممثل قسم شرطة المستقبل وممثل مديرية التموين وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة مقترحات لتجميع القمامة بمدينة المستقبل ومنها إنشاء عدد من الغرف والنقاط لتجميع القمامة ودراسة أخرى لوضع بعض حاويات لتجميع القمامة.

ووجَّه السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة خدمات المستقبل بإعداد مخطط تفصيلي للمدينة وتقسيمها إلى أربعة قطاعات لسهولة وتيسير العمل على رفع المخلفات وإزالتها؛ لخدمة أهالي المنطقة.

وناقش الاجتماع مشكلة نقص عمال النظافة بالمدينة وجاري العمل على تدعيم لجنة خدمات المستقبل بعدد من عمال النظافة للعمل على تلبية احتياجات المدينة من عمال النظافة خلال الورديات الصباحية والمسائية.

وتناول الاجتماع مشكلة إنارة مدينة المستقبل وتهالك الأعمدة الكهربائية، ووجه السكرتير العام المساعد بإعداد حصر كامل لأعمدة وكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إنارة كافية لأهالي المنطقة.

وناقش الاجتماع ضرورة تكثيف التواجد الشرطي والأمني وشرطة المرافق وجاري العمل على تنظيم حملة أمنية مكبرة وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أنه جاري العمل على تنظيم قافلة طبية بمدينة المستقبل تتضمن عدد من التخصصات الطبية اللازمة، هذا إلى جانب تثقيف صحي لطلاب المدارس بجانب قيام إدارة مراقبة الأغذية بالتفتيش على عدد ١٥ منشأة بالمدينة.

وأضافت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه جاري العمل على تنظيم قوافل طبية لمؤسسات المجتمع المدني لخدمة أهالي المدينة، كما سيتم إعداد حصر لكافة الحضانات الغير مرخصة الكائنة بالمدينة من أجل توفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى تقديم عدد من المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية من قاطني مدينة المستقبل.

كما سيتم الاستعانة بالهلال الأحمر والرائدات الريفيات من أجل توعية أهالي المنطقة بضرورة المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة مدينة المستقبل.

وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى أنه جاري العمل على حصر حالات الإيواء العاجل ومدى استحقاقهم للوحدات.

ووجَّه السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية بضرورة الدفع بعربات جهاز الخدمة الوطنية لبيع الخضروات الطازجة واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين.