وكيل الطب العلاجى بالدقهلية يبحث خطة العمل بمستشفى بلقاس العام

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فريق من الطب العلاجي برئاسة الدكتور أحمد البيلى بتفقد مستشفي بلقاس ووضع خطة العمل مع الادارة الجديدة خلال المرحلة المقبلة .

استهل وكيل المديرية الزيارة بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية والحضانات إلى جانب الداخلي والعناية حيث وجه بسرعة انهاء عمليات التطوير بمبني العيادات المسائية خلال شهر وتشغيل قسم المناظير في موعد أقصاه أسبوع من الآن.

كما شدد على رفع مستوي الامن والنظافة بالمستشفى وضبط منظومة الاستقبال ورفع درجة الانضباط فيما يتعلق بحضور الفرق الطبية والعاملين .

وعقب المرور عقد وكيل الطب العلاجي اجتماعا مع الدكتور المهدي سمير مدير المستشفى تم خلاله تكليف الدكتور عادل عبدالغفار بالعمل كنائب أول لمدير المستشفى. والدكتورة مي الطحاوي نائب مدير المستشفى لمتابعة منظومة الادوية والمستلزمات ومتابعة الاوعية المالية، والدكتورة منار لطفي نائب لمدير المستشفي لمتابعة منظومة الاستقبال والعيادات الخارجية والمسائية.

أوصى خلال الاجتماع بتفعيل منظومة التعاقد للتخصصات النادرة بالمستشفى ووضع خطة لافتتاح قسمين لجراحة المخ والاعصاب و الوجه والفكين خلال شهر .