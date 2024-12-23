مركز الثقافة السينمائية يعرض فيلم "جيدووه" ويكرم اسم مخرجه محمد شعبان

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم التسجيلى "جيدووه" للمخرج الراحل محمد شعبان، وذلك في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 25 ديسمبر الجاري، في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم القامات الفنية ونشر الثقافة السينمائية.

"جيدووه" تدور أحداثه بسوق الجمال، وكلمة جيدووه تعني الجمل الصغير باللهجة السودانية، والعمل من إنتاج المركز القومي للسينما، مدير إنتاج محمود عمر، مدير تصوير محمود عبدالسميع، مونتاج رحمة منتصر، المشرف العام علي الإنتاج كرم مطاوع.

وعقب العرض يقام لقاء مفتوح مع الجمهور للحديث عن حياة المخرج الراحل محمد شعبان، يتحدث فيه رفيق عمر وصديق الراحل مدير التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، وبحضور د.رحمة منتصر الأستاذ بمعهد السينما.

يذكر أنه خلال الفعاليات سوف يتم تكريم اسم المخرج الراحل محمد شعبان، المخرج بالمركز القومي للسينما ومن أهم أفلامه فيلم "حديقة الحيوان" و"أنجي أفلاطون" وفيلم "جيدووه".

جدير بالذكر، أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وجميع الفعاليات التي يقيمها المركز تقدم مجانا للجمهور من محبي السينما.