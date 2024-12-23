أحمد العوضي يرد على منتقدي "فهد البطل: «عملها يحيى الفخراني»

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن استيائه بشأن الانتقادات الموجهة إليه بشأن عمله المقبل “فهد البطل” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

وقال أحمد العوضي خلال إحدى لقاءاته: "كتير من الفنانين عملوا دور الأب، الأستاذ صلاح السعدني في أرابيسك عمل الجد والأب والابن، والأستاذ نور الشريف عملها، والأستاذ يحيى الفخراني عملها في المرسى والبحار، وإن شاء الله أعمله بشكل مختلف ويرضي الناس، ويكون مفاجأة للكل".

أحمد العوضي يخوض السباق الرمضاني 2025 بمسلسل “فهد البطل”

يخوض الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني بمسلسل “فهد البطل” مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، محمود البزاوي، حمزة العيلي، عصام السقا، أحمد عبدالعزيز، لوسي من تأليف محمود حمدان ةمن إخراج محمد عبدالسلام.

أحمد العوضي مسلسل “حق عرب”

شارك الفنان أحمد العوضي في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “حق عرب”وشاركه البطولة كل من، رياض الخولي و وفاء عامر و دينا فؤاد و دنيا المصري وآخرون.