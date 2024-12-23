محافظ الدقهلية: تعاون دائم مع جامعة المنصورة بمختلف المجالات والمشروعات

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين اجتماع مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء وأساتذة الكليات المختلفة، وأعرب عن سعادته البالغة وتقديره لتواجده في رحاب جامعة المنصورة العريقة وبين أعضاء هيئة التدريس، ووجه تحية شكر وتقدير لجامعة المنصورة رئيسا وعمداء وأساتذة وباحثين وطلاب .

واقترح محافظ الدقهلية خلال اجتماع مجلس الجامعة بتخصيص بند في جدول أعمال اجتماع مجلس الجامعة الاجتماع لمناقشة واستعراض مقترحات ورؤى وأفكار أساتذة الجامعة وكوادرها بشأن النهوض بالقطاعات والخدمات المختلفة المقدمة في المحافظة ووضع الحلول لحل المشكلات في إطار تعاون وثيق يصب في مصلحة مواطني الدقهلية وضمن المشاركة المجتمعية التي تتميز بها جامعة المنصورة.

وأشار "مرزوق "إلى أن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم وتحسين كافة الخدمات للمواطنين، ومشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية ،وأكد أننا بالتنسيق والتعاون بين المحافظة وجامعة المنصورة نقوم بعمل مشترك لتنفيذ احتفالات الدقهلية بعيدها القومي ،ونحن على ثقة كاملة بالجامعة وأفكارها وكوادرها وشبابها.

وأضاف محافظ الدقهلية أن جامعة المنصورة شريك رئيسي في وضع تصورات لتطوير وتصميم ميدان الكتاب أمام الجامعة بشارع الجمهورية ،فضلا عن وضع تصميمات للعديد من الميادين ،كذلك تصميمات بوابات مدينة جمصه وإبراز المظهر الحضاري لها كمدينة ساحلية.

كما محافظ الدقهلية أن التعاون والتنسيق يجري على قدم وساق بين المحافظة وجامعة المنصورة وبشكل متميز وفعال في تحديد الهوية البصرية وفيما يخص كافة المجالات وتحسين الخدمات، وأكد على دعمه الكامل لجامعة المنصورة من أجل استمرار أداء رسالتها العلمية والطبية والبحثية والتعليمية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات .

من جهته رحب الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بتواجد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وحرصه على حضور الجلسات الشهرية، مما يعطي زخم كبير للمجلس، موجها له الشكر والتقدير على التعاون المثمر والصلة الوثيقة في كل ملفات الأعمال والأنشطة، والاهتمام بصفة خاصة بمحيط الجامعة والشكل الجمالي والنظافة، والاهتمام بكل المناطق في كل أنحاء المحافظة ومدينة المنصورة.



كما تقدم رئيس الجامعة بالتهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يحل بالخير والتوفيق على الجميع.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى تعاون الجامعة مع المحافظة في ملف تطوير مداخل مدينة جمصة، وميدان الجامعة، وإصدار الدليل الاسترشادي للهوية البصرية بالمحافظة من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية عدد من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الفنون الجميلة وكلية الهندسة والزراعة بالتعاون من الجانب الهندسي بالمحافظة، وتم تنفيذ نماذج متعددة لتصميمات هندسية على أعلى مستوي تتسق والهوية البصرية للمحافظة، مشيرا إلى أن ميدان الكتب سيتم تطويره بمعرفة جامعة المنصورة ليكون ميدانا للجامعة، بتصميم يحتوي على رموز من كبار الشخصيات المؤثرة من جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية.

كما ثمن رئيس الجامعة دعوة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لمشاركة الجامعة في احتفالات العيد القومي للدقهلية، وانطلاقها من داخل الجامعة، بمشاركة قطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأشار رئيس الجــامعــة إلى تحقيق إنجاز عالمي بتحقيق المركز «الثالث» على مستوى الجامعات المصرية و «السابع» على مستوى الجامعات العربية في التصنيف العربي للجامعات، وتحقيق المركز «الرابع» محلياً و «التاسع عشر» عربياً في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربيّة لعام 2024 .