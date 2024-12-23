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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تساقط للأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض أحياء الإسكندرية

تساقط الأمطار
تساقط الأمطار
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تشهد سماء الإسكندرية اليوم الاثنين، تساقط أمطار خفيفة علي مناطق الجمرك ووسط، وسقوط أمطار متوسطة علي مناطق العجمي وشرق والمنتزه أول وثان، بعد تكاثر للسحب المنخفضة والتي حجبت أشعة الشمس منذ الصباح الباكر.

وجاء ذلك تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة اليوم والتي سجلت 16 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 23 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة 66%، واحتمالية استمرار تساقط الأمطار بنسبة 20% .

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، زيادة نشاط الرياح الغربية على سماء الإسكندرية، منذ فجر الاثنين 23 ديسمبر، وإلى يوم الأربعاء 25 ديسمبر في الساعة 11 مساءا.

حيث تزداد سرعة الرياح طوال هذه الفترة لتصل إلى 50 كم/ ساعة، وارتفاع أمواج البحر من 2 إلى 3 أمتار، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الاستعداد واتخاذ كافة التدابير للتقليل من الاثار الناجمة عن الظواهر الطبيعية.

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