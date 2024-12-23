محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس المهرجان الدولي للأفلام التسجيلية

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، هالة جلال رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، غدير عزت المدير الإدارى للمهرجان، أشرف سليمان مدير إدارة السياحة؛ لبحث تنسيقات الدورة السادسة والعشرين من المهرجان والمقرر عقدها خلال الفترة من ٥ـ ١١ فبراير القادم.

وخلال اللقاء تم عرض عددًا من المقترحات لتنفيذها خلال الدورة السادسة والعشرين، ومنها فتح أماكن عروض جديدة لنشر المهرجان في مراكز ومدن المحافظة بجانب قصر ثقافة الإسماعيلية ومكتبة مصر العامة وسينما دنيا.

وتضم فعاليات هذه الدورة ندوات ثقافية وورش فنية تفاعلية متخصصة للطلبة على هامش المهرجان، كما سيتم تكريم بعض الشخصيات التي شاركت سابقًا في تلك النوعية من الأفلام التسجيلية والقصيرة، وكذلك معرضًا للصور خلال الافتتاح لأهم لقطات الأفلام وخاصة التي تم تصويرها في الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على دعمه للمهرجان الذي يعد أحد النوافذ الثقافية والفنية الهامة والتي تهتم بنوعية متميزة من الأفلام خاصة وأنها لها قاعدة جماهيرية كبيرة بالمحافظة وينتظرها المهتمين بها.

وأشار قائلا: نسعى خلال عام ٢٠٢٥ أن تكون محافظة الإسماعيلية ملتقى الثقافة والفنون، لما بها من مقومات تساعد على ذلك، بالإضافة إلى طبيعة أهلها التي تستقبل كل الأحداث الفنية بسعادة وترحاب.

ويشارك بالمهرجان و الذي يعد يقام تنظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، العديد من الفنانين والمخرجين ورواد صناعة الأفلام التسجيلية والروائية من مصر ودول العالم ويحرص الكثير من مهتمي الفنون بمتابعته ومتابعة أفلامه ورسائله الفنية.

و يعد مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة احد أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.