إدارة الطب الوقائى بصحة شمال سيناء تعقد الاجتماع السنوي لرصد الأمراض المعدية

أكد الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي، في اجتماعه صباح اليوم الاثنين الى أن الهدف من اجتماع اليوم هو تنشيط دور ترصد الأمراض المعدية وتفعيل برنامج الترصد المبنى على الحدث لمسئولي الترصد بالمديرية ومراقبي الترصد بالإدارات الصحية تحت رعاية الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء .

وقال الدكتور أسامة، إنه مع تراكم الخبرات فقد اتضح وبشكل جلى أهمية التطوير المستمر والاستفادة من الموارد البشرية وغير البشرية لنظام الترصد ، وذلك لتفعيل نظام متكامل للترصد ليربط وبقوة بين ترصد الأمراض والاستجابة السريعة للأحداث الصحية.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة أميرة خلوصي مدير مكافحة الأمراض المعدية، أثناء الاجتماع مؤشرات الأداء بكل إدارة صحية ومستشفى على مستوى المحافظة وأشارت إلى أهم التقنيات الحديثة للتبادل السريع للبيانات عبر شبكة المعلومات من خلال البرنامج القومي الإلكتروني لترصد الأمراض NEDSS التابع للإدارة العامة للوبائيات والترصد بوزارة الصحة.

وناقشت المعوقات والصعوبات خلال سير العمل ، وتفعيل دور الترصد على أرض الواقع ، والعمل على ترصد الأمراض وخاصة المشتبهة ،وأشارت إلى العمل على محاولة إيجاد حلول مبتكره مع طبيعة العمل بالإدارات الصحية وذلك حرصا من مديرية الصحة في توفير الوقاية من الأمراض المعدية وتحقيق المأمول من المؤشرات الصحية بالمحافظ.