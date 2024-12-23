رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للبرامج المميزة

ترأس الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للبرامج المميزة، بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث ولفيف عمداء الكليات و القيادات الادارية

وخلال الاجتماع؛ أكد رئيس الجامعة، على أهمية البرامج المميزة في إتاحة فرص التعليم العالي وتقديم مهارات للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل.

وناقش الاجتماع الجوانب الإدارية للبرامج المميزة واللوائح المنظمة وآليات تطوير العمل ببعض البرامج.