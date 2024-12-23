مصرع شاب على يد سائق تاكسي في البحيرة

لقي شاب مصرعه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد أن طعنه سائق تاكسي خلال مشاجرة بينهما، وتم ضبط المتهم بمعرفة ضباط البحث الجنائي.

وباشرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، التحقيقات في الواقعة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطاراً بالواقعة من مأمور قسم شرطة دمنهور، الذي أفاد عن وقوع مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مصرع أحدهم، محمد البالغ من العمر 22 عامًا، جراء تعرضه لهجوم بسلاح أبيض، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار، تم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عبدالعال رئيس مباحث القسم والنقيب عمرو شلش معاون المباحث وذلك لسرعة ضبط المتهم.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "سمير ال" سائق تاكسي، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم وتم ضبطه بحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.