تفاصيل ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم بوزارة الداخلية اليوم من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (طالبة "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم"- مقيمة بمحافظة الشرقية)، بتضررها من (قائد سيارة "ميكروباص") لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة صحبته، مما دعاها لفتح باب السيارة حال تهدئتها والقفز منها مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها ولاذ قائد السيارة بالفرار.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة القسم) وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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