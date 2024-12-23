سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 23 ديسمبر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم



حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.85 جنيهًا للشراء، و50.98 جنيهًا للبيع.

ومنذ بداية اليوم، استمر ارتفاع الدولار في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ في البنك الأهلي المصري 50.94 جنيهًا للشراء، و51 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار 50.94 جنيهًا للشراء، و51 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، وصل السعر أيضًا إلى 50.94 جنيهًا للشراء، و51 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 50.94 جنيهًا للشراء، و51 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، جاء سعر الدولار 50.94 جنيهًا للشراء، و51 جنيهًا للبيع.