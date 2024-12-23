ما المادة التي تفرزها الغدة الدرقية؟

يحدث فرط الدرقية عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من الهرمون الدرقي، تسمى هذه الحالة المرَضية أيضًا بفرط نشاط الغدة الدرقية. يعمل فرط الدرقية على تسريع عملية الأيض في الجسم. يمكن أن يسبب ذلك العديد من الأعراض، مثل فقدان الوزن ورُعاش اليد وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

يتوفر العديد من علاجات فَرْط الدرقية. يمكن استخدام الأدوية المضادة لنشاط الغدة الدرقية واليود المشع لإبطاء كمية الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية. في بعض الأحيان، يتضمن علاج فَرْط الدرقية إجراء جراحة لاستئصال الغدة الدرقية بأكملها أو جزء منها. في بعض الحالات وعلى حسب سبب الإصابة، قد يتحسن فرط الدرقية بدون دواء أو علاج آخر.

الأعراض

تتشابه أعراض فرط الدرقية مع غيره من المشكلات الصحية الأمر الذي يجعله من الحالات صعبة التشخيص. ويمكنه أن يسبب العديد من الأعراض، ومنها:

نقصان الوزن دون رغبة.

سرعة ضربات القلب؛ الحالة المعروفة بتسرّع القلب.

عدم انتظام ضربات القلب، المعروف أيضًا باضطراب النظم القلبي.

خفقان القلب.

زيادة الشعور بالجوع.

العصبية والقلق سهولة الاستثارة.

الرُعاش، عادة ما ترتعش اليدان والأصابع رعشة بسيطة.

التعرق.

تغيرات في دورة الحيض.

الحساسية المتزايدة تجاه الحرارة.

تغيرات في أنماط التبرز، وخاصةً زيادة عدد مرات التبرز.

تضخُّم الغدة الدرقية، قد يظهر على هيئة تورُّم عند قاعدة العنق.

الشعور بالتعب.

ضعف العضلات.

مشكلات النوم.

دفء الجلد ورطوبته.

ترقُّق الجلد.

تقصُّف الشعر وهشاشته.

يُصاب كبار السن في الأغلب بأعراض تصعُب ملاحظتها. ومن هذه الأعراض عدم انتظام ضربات القلب ونقصان الوزن والاكتئاب والشعور بالضعف أو التعب أثناء أداء الأنشطة المعتادة.

متى تزور الطبيب

إذا لاحظت فقدانًا في الوزن من دون محاولة، أو إذا لاحظت تسارعًا في ضربات القلب، أو تعرقًا غير عادي، أو تورمًا في قاعدة عنقك، أو أعراضًا أخرى لفرط الدرقية، فحدد موعدًا مع الطبيب. أخبر طبيبك بجميع الأعراض التي لاحظتها حتى لو كانت بسيطة.

بعد التشخيص بفرط الدرقية، يحتاج معظم المرضى إلى زيارات متابعة منتظمة مع الطبيب لمراقبة الحالة المرَضية.

الأسباب

قد يكون فرط الدرقية ناتجًا عن حالات مَرضية متعددة تصيب الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة وتوجد في قاعدة العنق. وتؤثر تأثيرًا كبيرًا على الجسم. وتتحكم الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية في كل جزء من أجزاء عملية الأيض.

وتنتج الغدة الدرقية هرمونين رئيسيين: الثايروكسين (T-4) وثلاثي يودوثيرونين (T-3). تؤثر هذه الهرمونات في كل خلية في الجسم. وتدعم المعدل الذي يستخدم به الجسم الدهون والكربوهيدرات. وتساعد على التحكم في درجة حرارة الجسم. وتؤثر في سرعة القلب. وتساعد على التحكم في كمية البروتين التي ينتجها الجسم.

ويحدث فرط الدرقية عندما تنتج الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات الدرقية في مجرى الدم. وتتضمن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى فرط الدرقية ما يأتي:

داء غريفز. داء غريفز هو اضطراب مناعي ذاتي يسبب مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الدرقية. وهذا يحفز الغدة الدرقية على إفراز الكثير من الهرمونات الدرقية. داء غريفز هو السبب الأكثر شيوعًا لفرط الدرقية.

العقيدات الدرقية مفرطة النشاط. تُسمى هذه الحالة أيضًا بالورم الغدي السمي والدراق متعدد العقيدات السام وداء بلمر. ويحدث هذا النوع من فرط الدرقية عندما يفرز ورم الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات الدرقية. والورم الغدي هو جزء من الغدة أحاط نفسه وعزلها عن باقي الغدة. ويكوّن كتلًا غير سرطانية يمكن أن تجعل حجم الغدة الدرقية أكبر من المعتاد.

التهاب الغدة الدرقية. تحدث هذه الحالة عندما تلتهب الغدة الدرقية. في بعض الحالات، يكون ذلك بسبب اضطراب مناعي ذاتي. وفي حالات أخرى، يكون السبب غير معروف. ويمكن أن يتسبب الالتهاب في تسرب الهرمون الدرقي الزائد المخزن في الغدة الدرقية إلى مجرى الدم ويسبب أعراض فرط الدرقية.

عوامل الخطر

تشمل عوامل خطر فرط الدرقية ما يلي:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض الغدة الدرقية، وخاصة داء غريفز.

وجود تاريخ شخصي للإصابة بأمراض مزمنة معينة مثل فقر الدم الخبيث وقصور الغدة الكظرية الأولي.

حدوث حمل حديث، ما قد يزيد احتمال الإصابة بالتهاب الغدة الدرقية. وربما يؤدي هذا إلى فرط الدرقية.

المضاعفات

يمكن أن يؤدي فرط الدرقية إلى المضاعفات الآتية.

مشكلات في القلب

تتضمن بعض المضاعفات الأكثر خطورة لفرط الدرقية حدوث مشكلات في القلب، بما في ذلك ما يأتي:

اضطراب نظم القلب المعروف بالرجفان الأذيني الذي يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

فشل القلب الاحتقاني، وهو حالة لا يستطيع فيها القلب ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

هشاشة العظام

يمكن أن يؤدي عدم علاج فرط الدرقية إلى ضعف العظام وهشاشتها. وتُعرَف هذه الحالة باسم هشاشة العظام. تعتمد قوة العظام جزئيًّا على كمية الكالسيوم والمعادن الأخرى التي تحتويها. ويمكن لفرط إفراز الهرمون الدرقي أن يجعل من الصعب على الجسم إيصال الكالسيوم إلى العظام.

مشكلات في الرؤية

تظهر على بعض الأشخاص المصابين بفرط الدرقية حالة مرضية تُسمى مرض العين الدرقي. وهي أكثر شيوعًا بين الأفراد المدخنين. يؤثر هذا الاضطراب على العضلات والأنسجة الأخرى المحيطة بالعينين.

تشمل أعراض مرض العين الدرقي:

انتفاخ العينين.

الإحساس بما يشبه وجود ذرات رمل في العينين.

الشعور بضغط أو ألم في العينين.

انتفاخ الجفون أو انكماشها.

احمرار العينين أو التهابهما

الحساسية للضوء.

ازدواج الرؤية.

قد تؤدي مشكلات العين التي لا تُعالَج إلى فقدان البصر.

تورّم الجلد وتغيّر لونه

في حالات نادرة، يتعرض المصابون بداء غريفز للإصابة باعتلال غريفز الجلدي. ويؤدي هذا الاعتلال إلى تورّم الجلد وتغيّر لونه، وغالبًا ما يكون ذلك في الساقين والقدمين.

نوبة التسمُّم الدرقي

يطلق على هذه الحالة النادرة أيضًا اسم عاصفة الغدة الدرقية. يزيد فرط نشاط الغدة الدرقية من احتمال الإصابة بالنوبة السمية الدرقية. ويسبب أيضًا أعراضًا قد تكون مهددة للحياة في بعض الأحيان. ولهذا يتطلب رعاية طبية طارئة. وقد تشمل الأعراض:

الحمى

تسارع ضربات القلب

الغثيان

القيء

الإسهال

الجفاف

التشوش الذهني

الهذيان