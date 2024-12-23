"بداية" تطلق بودكاست لتسليط الضوء على قصص النجاح ورفع الوعي بأهداف التنمية البشرية

الإثنين 23/ديسمبر/2024 - 04:33 م

استكمالًا لجهوده المستمرة لتعزيز التنمية البشرية ورفع الوعي، أعلن المشروع القومي للتنمية البشرية، فى خطوة هامة عن إطلاق بودكاست للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان".

يهدف البودكاست إلى تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة من شخصيات عامة في مجالات متنوعة، مثل رجال الأعمال والوزراء وكبار المسؤولين، والفنانين، ليكون مصدر إلهام للشباب والأجيال القادمة.

ويسعى بودكاست "بداية" من خلال مناقشة قضايا متعددة إلى تحفيز الشباب على تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح في حياتهم العملية، وذلك في إطار جهود المبادرة المستمرة لتعزيز التنمية البشرية في مصر. إذ تركز المبادرة على أربع محاور رئيسية وهي الرياضة والصحة والتعليم، والثقافة، بالإضافة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية المهارات. كما تقدم المبادرة أكثر من 154 مليون خدمة متنوعة ضمن خطط التنمية المجتمعية الشاملة، بهدف تحسين حياة المواطنين على مستوى الجمهورية.

يستضيف البودكاست شخصيات بارزة لمناقشة عدة قضايا متعلقة بالتنمية البشرية، بمشاركة مقدمين من الأطفال منهم آدم وهدان، وريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. ويأتي ذلك في رسالة رمزية هامة تؤكد على أهمية التعليم وتنمية مهارات الأطفال منذ سن مبكرة، باعتبارهم الأمل والمستقبل لبناء إنسان صالح للمجتمع.