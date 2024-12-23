محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة طريق ديرب نجم ميت غمر

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارته التفقدية لمركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال رصف ورفع كفاءة طريق ديرب نجم / ميت غمر بدءاً من النقطة الثابتة مروراً بقرية شبرا صورة وصولاً لقرية أوليلة والمنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء بطول 6 كم ومتوسط عرض 8 م وبتكلفة 35 مليون جنيه .

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تعمير سيناء برئاسة اللواء وائل عبدالحي رئيس جهاز تعمير سيناء والقناه في تحسين البنية التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية والإلتزام بالتوقيتات المحددة وذلك بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية ، مؤكداً أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة .

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة كافة أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بنطاق المدينة وإلزام الشركات المنفذه بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد للمساهمة في فك الإختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وخلال تفقدة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالطريق وتلبية لمطلب اهالي عزبة بسطا بوضع طبقة أسفلتية على الكوبري المؤدي للقرية ليكون مساوياً لمنسوب الطريق ومنعاً لتراكم مياه الأمطار عليه كلف المحافظ رئيس مركز ديرب نجم بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبدء فورا في وضع المقايسات اللازمة لتعلية الكوبري استجابة لمطلب اهالي القرية.

وفي ختام جولته حرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال إنشاء بوابة على الحد الفاصل بين قريتي شبرا صورة وأوليلة التابعتين لمركزي ديرب نجم وميت غمر ، مشدداً على رئيس مركز ديرب نجم بسرعة الإنتهاء من الأعمال مع إضفاء لمسة جمالية وحضارية تتناسب مع أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطريق.

رافق المحافظ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل وأحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم والمهندس علي عزازي بجهاز تعمير سيناء والنائب عبد الباقي تركيا والنائبة هويدة غانم عضوا مجلس النواب.