محافظ الشرقية يتفقد تركيب بلاط الإنترلوك بديرب نجم

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي ديرب البلد والمعهد الديني والجاري تنفيذها على مساحة 1800 متر مسطح وبتكلفة 2 مليون و 975 ألف جنيه ، والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

تعرف محافظ الشرقية من أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم عن طبيعة الأعمال الجارية ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بحي ديرب البلد والمعهد الديني والتي تشمل منطقة المعهد الديني بإجمالي 1200 متر ومتوسط عرض 5 م وفرعياتها شوارع (عبد اللطيف حماد - عبد الرؤوف بدوي - مكتبة حمادة - بنك مصر الجديد) ، وكذلك حي ديرب البلد بإجمالي أطوال 600 م مسطح وعرض 5 م وفرعياتها شوارع ( مسجد إسلام – الشهيد مرسي عبد اللطيف – عبد اللطيف ابو سعد – الشيخ عبد الله – أبو رخا ) وذلك بإجمالي مساحة مسطحة 1800 ألف متر وبتكلفة 2 مليون و 975 ألف جنيه.

وأضاف رئيس مركز ديرب نجم أنه جارٍ الانتهاء من تركيب إنترلوك سمك 8 سم بعد أن تم وضع طبقة سن وقطع الفيرما بسمك 15 سم عقب الدمج ثم طبقه رمل بسمك 5 سم ، وإنشاء غرف تصريف لمياه الأمطار حيث بلغت نسبة التنفيذ 55 % ، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وأشار رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ 3 عمليات لرصف بلاط الإنترلوك بـ 26 شارع فرعي بنطاق المدينة بإجمالي أطوال 30 الف م2 وبتكلفة 11 مليون و275 ألف جنيه.

أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة ديرب نجم استمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي عن الجهد المبذول في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم.

رافق المحافظ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل وأحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم والنائب عبد الباقي تركيا والنائبة هويدة غانم عضوا مجلس النواب.