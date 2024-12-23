القبض علي طالبين سرقا لاب توب من مدرسة بحدائق أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي الطالبين المتهمين بسرقة أجهزة لاب توب من داخل مدرستهما بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسرقة 3 أجهزة لاب توب من داخل معمل مدرسة كائنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالبان من المدرسة ذاتها قاما بالتسلل خلسة إلي المدرسة وسرقة الأجهزة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.