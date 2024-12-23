بالأسماء.. 15 مصابا في تصادم سيارة عمال بجرار زراعي بالدقهلية

استقبلت مستشفى الجمالية المركزي بمحافظة الدقهلية 15 مصابا من محافظة الشرقية، وذلك بعد إصابتهم جراء حادث تصادم سيارة نقل تحمل عمال أثناء عودتهم من العمل بإحدى الأراضي الزراعية ، وجرار زراعي وذلك على كوبري مشه بنطاق مركز المنزلة.

وأصيب خلال الحادث كلا من :"سعدية رضا عبدالغني محمد ، 33 عاما، مصابة بجرح في الوجه جرح في الساعد الأيمن واشتباه كسور في الصدر والقدم اليمنى، واحمد ابراهيم عثمان محمود، 12 عاما، بجرح في الرقبة واشتباه كسور في الساقين، محمد سامح السيد جمعه، 18 عاما، لا توجد إصابات ظاهرية، حسن جاد حسن ياسر، 17 عاما، لا توجد إصابات ظاهريه، واحمد محمد احمد محمد، 55 عاما، كسر في الكاحل، ودينا محمد عبدالخالق جمعه 28عاماـ باشتباه كسر في الرقبة.

كما أصيب خلال الحادث شوق السيد عبدالعال احمد 22 عاما، شحوب بالوجه وسحجات متفرقة وآلام في بالصدر والبطن ، واماني احمد جمعه عبدالمطلب، 27 عاما، آلام متفرقة بالجسم، هدى أحمد أحمد عبدالعال، 20عاما، اشتباه كسر في الساعد الأيمن، وسوسن حميدة محمد عبدالجواد، 36عاما، آلام في الظهر واشتباه كسر في الظهر والصدر ، وياسين سعيد علي عبدالرحمن،14 عاما، لا توجد إصابات ظاهرية، وهناء حمدي منصور مصطفى، 40عاما، لا توجد إصابات ظاهريه، ويسرى محمد احمد سعد، 16عاما، شرخ في الكوع، و شروق محمد صلاح حلمي /16 عاما، اشتباه كسر في الكوع، واحمد حمدي جمال علي 15 عاما، لا توجد إصابات ظاهريه.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بالعمال وجرار راعي ووجود مصابين بكوبري مشه "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 15 شخص جراء حادث التصادم بين سيارة نقل كانت تحمل العمال وجميعهم يقيمون محافظة الشرقية لدى عودتهم من العمل بإحدى الحقول الزراعية وجرار زراعي اعلي كوبري مشه بنطاق دائرة المركز.

جرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف ونقل المصابين الى مستشفى الجمالية المركزي بمحافظة الدقهلية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.