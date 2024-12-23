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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"فرحات" يفتتح فرع البنك الأهلي داخل حرم جامعة المنيا

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يفتتح فرع البنك الأهلي بالحرم الجامعي
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افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، فرع البنك الأهلي بمركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي، بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخالد عبد الله رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك الأهلي وعادل عبد الواحد مدير المنطقة الفرعية بالمنيا وأعضاء جهاز المنطقة الرئيسية والفرعية ومديرو الفروع.

وقال الدكتور عصام فرحات، إن تواجد فرع البنك الأهلي داخل الحرم الجامعي يسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات المصرفية لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بفرع الجامعة بشكل تكنولوجي متطور يضمن التيسير عليهم  في تعاملاتهم المصرفية اليومية دون عناء أو مشقة.

وأشاد بالشراكة المتميزة الممتدة بين البنك الأهلي وجامعة المنيا والتي أسفرت عن تقديم العديد من الخدمات المصرفية المتميزة.

واستمع الدكتور فرحات، لشرح مفصل حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.

ومن جانبه أكد خالد عبد الله رئيس منطقة شمال الصعيد، على  أهمية الدور الذي تقوم به البنوك الوطنية في دعم التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد القومي، موضحا أن إنشاء فرع للبنك الأهلي المصرى بالحرم الجامعى يأتى في إطار دعم الخدمات التي يقدمها البنك بالتعاون مع الجامعة.

وأضاف، أن فرع البنك يقوم بتقديم خدمات السحب والإيداع وكافة الخدمات المصرفية والبنكية الأخرى كما أنه يأتي في إطار خطة البنك لزيادة عدد الفروع أمام العملاء.
شهد الافتتاح؛ الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة الأهلية، والمستشار الهندسي للجامعة والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعة والدكتور وليد مكرم مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

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الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا المنيا مركز تكنولوجيا المعلومات نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة المنيا دعم التنمية الاقتصادية داخل الحرم الجامعي