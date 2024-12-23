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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 3 شباب في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بأطفيح

أرشيفية
أرشيفية
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لقي شاب مصرعه، بينما أصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد مختار رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط تروسيكل داخل ترعة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

 وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب التروسيكل في الترعة نتج عن الحادث مصرع شاب وإصابة صديقيه، جرى انتشال جثة المتوفي ونقلها إلي المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابان إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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