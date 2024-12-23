إصابة 15 عاملًا في تصادم جرار زراعي وسيارة نقل في الدقهلية

اصيب 15 شخصًا بجروح بالغة، وذلك على إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل تحمل عمال، أثناء عودتهم من العمل بإحدى الأراضي الزراعية، وجرار زراعي وذلك على كوبري مشاة بنطاق مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وجرى إيداع المصابين مستشفى الجمالية المركزي لتلقى العلاج.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بالعمال وجرار راعي ووجود مصابين بكوبري مشه "دائرة المركز" فى الاتجاه بناحية مركز صان الحجر محافظة الشرقية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ بالفحص تبين اصابة 15 شخصا وجميعهم يقيمون محافظة الشرقية جراء حادث التصادم بين سيارة نقل كانت تحمل العمال لدى عودتهم من العمل بإحدي الحقول الزراعية وجرار زراعي اعلي كوبري مشه بنطاق دائرة المركز.

جرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف ونقل المصابين الى مستشفى الجمالية المركزي بمحافظة الدقهلية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.