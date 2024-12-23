محافظ شمال سيناء يلتقي شباب المحافظة المشاركين في المنتدى الوطني لبناء الوعي

التقي اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء مع الشباب والفتيات في المنتدي الوطني لبناء الوعي "المخاطر- التحديات- الإنجازات"، من أبناء محافظة شمال سيناء بالمدينة الشبابية، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وخالد مكاوي مدير إدارة تنمية الشباب ، وعزيزه محمود مديرة الإدارة الاستراتيجية، ومديري الإدارات الفرعية، وبمشاركة أعضاء مراكز الشباب ، وأندية التطوع، وأندية الفتاة والمرأة، مدربي برنامج مشواري، والجوالة، وجامعة العريش، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري، وعرض السيرة الذاتية لمحافظ شمال سيناء يوضح إنجازات الدولة المصرية.

وأكد اللواء خالد مجاور أن المنتدى الوطني لبناء الوعي لدى الشباب العربي، وذلك من أجل التوعية بالقضايا العربية والمخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، إلى جانب التأكيد على ضرورة دعم الشباب وتوجيههم بالشكل الصحيح لبناء مجتمعات سليمة وصحيحة.

وأضاف مجاور، أن انعقاد سلسلة منتديات بناء الوعيِ إنما هو تأكيد قوي على مدخل مهم للاستقرارِ والرخاء والتنمية المستدامة، وهدفا جوهرياً لمرحلة التمكين وبناء قدرات الشباب كجزء حيوي من عملية صنعِ القرار، لاسيما وأن الشباب يمثلون الفئة التي تمتلك الطاقة والإبداع والدافع لمواجهة التحديات، فضلاً عن قدرتهم على طرح الأفكار الآراء المبتكرة والمستدامة لتنمية المجتمع وتطويره.

فيما أشاد ، بوعي الشباب المشارك وحثهم الوطني والقومي، أننا نخوض معركة وعي الشباب هم عمادها ومحورها وهم أمل هذه الأمة في الحفاظ على تماسكها مؤكداً أن شبابنا قدر هذه ‏المسئولية.‏