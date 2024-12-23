محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تنشيط السياحة والترويج لمنطقة سرابيط الخادم

بحث الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء خلال لقائه بالمشايخ المسؤولين عن منطقة سرابيط الخادم و معبد حتحور، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس مدينة أبو زنيمة للاستماع ومناقشة المقترحات والتحديات التي قد تواجههم لتنشيط السياحة في المنطقة، وذلك في إطار بحث سبل تنشيط السياحة والترويج السياحي لكافة المقاصد السياحية بجميع مدن المحافظة.

وخلال اللقاء وجه المحافظ بتسهيل جميع الإجراءات وإزالة اية معوقات وذلك في اطار سيادة القانون والحفاظ علي ممتلكات الدولة والتيسير علي المواطنين وفتح فرص عمل لأهالي المنطقة، كما كلف رئيس المدينة بانهاء كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.

يشار إلى أن منطقة "سرابيط الخادم" التابعة لمدينة أبو زنيمة من أهم المناطق الأثرية في جنوب سيناء لما تحويه من نقوش أثرية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى والحديثة وكذلك لما كشف بها من النقوش المعروفة بالنقوش السينائية والتي تعتبر أصل الأبجدية الحديثة.

ومعبد سرابيط الخادم؛ هو معبد حتحور ويوجد فوق جبل سرابيط الخادم على ارتفاع 800 متر تقريبا ويبعد عن مدينة أبو زنيمة حوالي 40 كم المعبد ويقع في منطقة سرابيط الخادم على بعد 10 كم شمال غرب منطقة وادي مغارة.

والمنطقة تحتوي على مناجم الفيروز، والتي تعتبر شاهد على مهارة المصري القديم في التعدين واستخراج الأحجار الكريمة..