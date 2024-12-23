تكليف العلاقات العامة بصحة شمال سيناء لاستقبال المرضى من ذوي الهمم بالمستشفيات

كلف الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة، بتوفير فريق لاستقبال المرضى من ذوي الهمم، أثناء تقديم الخدمات الصحية المقدمة لهم بالمستشفيات ووحدات الرعاية.

جاء ذلك في اجتماعه اليوم، يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة بالدكتور عبدالكريم الشاعر، والمهندس سامي شاهين والدكتور خالد الشريف وعدد من ذوي الهمم بجمعية أصحاب البصيرة

واستمع الدكتور أحمد لطلبات و شكاوى ذوى الهمم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية بالمحافظة ، موجها إدارة العلاقات العامة بالمديرية بتوفير فريق لاستقبال المرضى من ذوي الهمم كدور إيجابي للمشاركة في عملية الدمج المجتمعي.

ووافق وكيل الوزارة على مقترح الدكتور عبد الكريم بإقامة دورة تدريبية لعدد من فريق العلاقات العامة على لغة الإشارة للتيسير على ذوى الهمم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.

و اكد وكيل الوزارة ، سعي وزارة الصحة والسكان المصرية الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الهمم ، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية وتعزيز حقوقهم

وأشار الدكتور أحمد إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا مهمًا من المجتمع، وأن حصولهم على الخدمات الصحية المناسبة لاحتياجاتهم هو حق أصيل يتطلب تضافر الجهود لتذليل العقبات أمامهم ودعمهم وأسرهم.

من جانبه أوضح الدكتور اسامه سالم وكيل مديرية الصحة أن وزارة الصحة تعمل على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، مشيرة إلى توفير وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية ، والسعي لدعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وفى نهاية الاجتماع وجه وكيل الوزارة العلاقات العامة بتقديم مزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم ذوي القدرات الخاصة ،وأكد أن طلباتهم حق أصيل والسعي على توفيرها واجب وطني وانسانى حيث أنهم من الفئات التي تحتاج الي رعاية الجميع