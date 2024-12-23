بالتزكية.. تامر عطية رئيسا لنادي قضاة الفيوم وفوز 10 مستشارين بالعضوية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة الفيوم فوز المستشار تامر محمد عطية بمنصب رئاسة نادي قضاة الفيوم بالتزكية.

واختار أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة الفيوم عن مقاعد المستشارين بالتزكية، كلا من المستشار احمد ماهر نصر، والمستشار حسين حسن الصاوي، والمستشار أحمد رشاد قذافي .

وعن مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم فاز كلا من المستشار محمد عبد المنعم الصبيحي، والمستشار إيهاب عبدالمحسن صلاح، والمستشار محمد حسن السيد، والمستشار سامح ربيع عليان .

وعن مقاعد النيابة العامة فاز كلا من المستشار شاكر محمد شاكر ، والمستشار محمد جمال عبدالمجيد، والمستشار زياد الباسل.

ويعد نادى قضاة ممحافظة الفيوم، من أندية القضاة الهامة نظرا لموقعه المتميز في محافظة الفيوم، وتقديمه لجميع لخدمات المختلفة لجموع القضاة، حيث وعد المجلس الجديد الذي سيتولى فترة إدارته حتى عام 2028 بتوفير كافة سبل الدعم لقضاة مصر الاجلاء من خلال هذا النادى وتحقيق مطالب الجمعية العمومية.