‏محافظ كفر الشيخ يتفقد ورشة "100 جملة فى تعليم لغة الإشارة" بمركز استدامة للتدريب

تفقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "100 جملة في تعليم لغة الإشارة"، لموظفي المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين، بمركز استدامة للتدريب والتطوير، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرا لشيخ. ‏

قال محافظ كفر الشيخ، أن ورشة عمل «100 جملة في تعليم لغة الإشارة» تأتي في إطار تعزيز التواصل الفعّال مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم في المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود المحافظة لتدريب وتأهيل الموظفين على التعامل مع جميع الفئات وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن البرنامج يُسهم في تطوير مهارات التواصل بين الموظفين والمواطنين لتحقيق المزيد من التفاعل الإيجابي في تقديم الخدمات.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن تعلم لغة الإشارة يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الشمول الاجتماعي، وتوفير بيئة عمل شاملة تسهم في تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

ومن جانبه، أكَّد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن تعلم لغة الإشارة يعكس التزام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لجميع الفئات في المجتمع، ويعزز من قدرة الموظفين على التواصل بشكل أكثر فاعلية مع الأشخاص ذوي الهمم. ‏

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