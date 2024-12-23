"بحوث الثروة السمكية" يختتم البرنامج التدريبي لتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل

اختتم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية فعاليات البرنامج التدريبي لطلبة كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.

وقدم عميد الكلية الشكر والتقدير لادارة المعمل وأساتذة المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بما قدموه من خبرات للطلبة، وكذلك الاهتمام الزائد بتقديم لهم ما هو كل جديد فى تكنولوجيات الاستزراع السمكي.

وقام الدكتور رفعت الجمل رئيس المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، للمحاضرين والمدربين من المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة تقديرا من الكلية بمجهوداتهم.

وقد قام د رفعت الجمل مدير المعمل بتوزيع شهادات الحضور على المتدربين، وكانت المحاور الرئيسية للتدريب:- إدارة جودة المياه في نظم الاستزراع السمكي؛ الأعلاف وتغذية الأسماك وطرق تركيب وتصنيع العلائق السمكية، والتدريب العملي على طرق الصيد ومعاملات ما بعد الحصاد، والامان الحيوي في المزارع والمفرخات السمكية وطرق الوقاية من الأمراض في المزارع السمكية، والتدريب العملى على الاقتصاد والارشاد السمكى ودراسات الجدوى لانشاء وتشغيل المزارع السمكية.

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