ads
الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"بحوث الثروة السمكية" يختتم البرنامج التدريبي لتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية  فعاليات البرنامج التدريبي لطلبة كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.
 وقدم  عميد الكلية الشكر والتقدير لادارة المعمل وأساتذة المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بما قدموه من خبرات للطلبة، وكذلك الاهتمام الزائد بتقديم لهم ما هو كل جديد فى تكنولوجيات الاستزراع السمكي.

وقام الدكتور رفعت الجمل رئيس المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، للمحاضرين والمدربين من المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة تقديرا من الكلية بمجهوداتهم. 

وقد قام د رفعت الجمل مدير المعمل بتوزيع شهادات الحضور على المتدربين، وكانت المحاور الرئيسية للتدريب:- إدارة جودة المياه في نظم الاستزراع السمكي؛ الأعلاف وتغذية الأسماك وطرق تركيب وتصنيع العلائق السمكية، والتدريب العملي على طرق الصيد ومعاملات ما بعد الحصاد، والامان الحيوي في المزارع والمفرخات السمكية وطرق الوقاية من الأمراض في المزارع السمكية، والتدريب العملى على الاقتصاد والارشاد السمكى ودراسات الجدوى لانشاء وتشغيل المزارع السمكية.

1000131628
1000131628
1000131625
1000131625
1000131631
1000131631
1000131634
1000131634
1000131622
1000131622
المزارع السمكية الاستزراع السمكي