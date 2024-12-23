‏محافظ كفرالشيخ يتفقد فعاليات البرنامج التدريبى "قيم وحياة"

تفقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبي "قيم وحياة" بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، بهدف التركيز على القيم الوظيفية وتطوير المهارات وقدرات العاملين بالعمل، حيث يستهدف مسؤولي وحدات السكان بالمراكز، والمدن، والديوان العام على مدار يومان، بمركز استدامة للتدريب والتطوير.

قال محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج التدريبي "قيم وحياة" يهدف إلى تعزيز القيم الوظيفية في العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق أفضل الأهداف التنموية فى المحافظة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن تعزيز القيم في مكان العمل يُعد خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل إيجابية ومنتجة، مما يسهم في تحسين الأداء العام وتعزيز روح التعاون بين الموظفين.

من جانبه، أكَّد، نائب محافظ كفرالشيخ، أهمية هذه البرامج في تعزيز التواصل الفعّال بين جميع الأطراف المعنية وتطوير مهارات العاملين في التعامل مع المواطنين.

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