تأكيدًا لما نشرته «البوابة نيوز».. فوز «مسار» بعد انسحاب لاعبات بيراميدز بالدوري

تأكيدًا لما نشرته "البوابة نيوز" عن انسحاب فريق الكرة النسائية لنادي بيراميدز فى مباراته أمام فريق مسار، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث أعلن حكم المباراة فوز فريق مسار، بعد تخلف اللاعبات عن الحضور.

وكانت "البوابة نيوز" قد علمت من مصادرها، أن لاعبات فريق الكرة النسائية لنادي بيراميدز لم يحضرن حتى الآن إلى أرض الملعب لخوض مباراتهن أمام فريق مسار ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف، ورغم ذلك لم يحضر أي من اللاعبات إلى أرض الملعب حتى الآن ، لافتا إلى أن سبب عدم حضور اللاعبات حتى الآن يرجع إلى عدم صرف نادي بيراميدز لمستحقاتهن .

وأشارت المصادر، إلي أن هذا يعد انسحاب جديد في دوري الكرة النسائية ، وأن فريق نادي مسار في انتظار قيام الحكم باعلان انسحاب بيراميدز وفوز نادي مسار.

مسار أمام بيراميدز



وكان من المقرر أن يواجه فريق مسار لكرة القدم النسائية ، اليوم فريق بيراميدز، وذلك ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز الجاري، على ملعب 30 يونيو في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.

في سياق آخر، كان قد استطاع فريق الكرة النسائية بنادي مسار بقيادة كابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني ، في آخر مباراة له ،أن يهزم فريق زد بقيادة الكابتن محمود خلف على ملعب وايت تو دريم ، ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الممتاز.

تغلب مسار على نادي زد في مباراة قوية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

واستطاع نادي مسار حتى الان ان يتغلب على جميع منافسيه في الدوري الممتاز ليواصل تألقه وتحقيق نقاط جديدة تؤهله لصدارة الدوري .

كان فريق مسار قد حقق نجاحات متتالية أبرزها واهمها مشاركته في دوري أبطال أفريقيا وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وبعدها فاز الفريق في كافة مبارياته في الدوري الحالي وكان أبرزها إلحاقه الهزيمة لفريق الأهلي لتكن الخسارة الأولى للفريق رغم تألقه وتميزه وفوزه على كل الفرق في الدوري .

ويستعد حاليا فريق مسار لاستكمال مبارياته في الدوري على ان تكون أولى المواجهات أمام فريق بيراميدز .

تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي