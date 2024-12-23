بطريرك القدس للاتين يزور غزة

اختتم الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، زيارته التضامنية إلى الجماعة المسيحية في غزة صباح اليوم.

وخلال الزيارة، ترأس القداس الإلهي محتفلاً بعيد بميلاد الرب في كنيسة العائلة المقدسة، متحداً بصلاته مع المؤمنين حاثاً إياهم على الرجاء والصمود.

كما التقى مع المطران أليكسيوس في رعية القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، مشيدًا بروح الأخوة والوحدة بين الجماعات المسيحية في غزة.

وأجرى جولة تفقدية للمبادرات الإنسانية الجارية التي تنظمها البطريركية اللاتينية وجمعية فرسان مالطا، حيث استعرض نتائج توزيع المساعدات وقيّم الاحتياجات الملحّة للمجتمع المحلي. وبالتعاون مع رعية غزة، صادق غبطته على المراحل التالية من حملة المساعدات وعلى المبادرة لإعادة افتتاح المدرسة.

تصلي البطريركية اللاتينية في القدس أن يحمل هذا الميلاد أملًا متجددًا لنهاية المأساة المستمرة في غزة والمنطقة بأسرها، ليكون بداية لمستقبل أكثر إشراقًا وسلامًا للجميع.