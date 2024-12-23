محافظ الدقهلية يبحث مقترح مشروع تطوير ميدان كوبري الجامعة

إلتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بوفد من مهندسي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بطلخا وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء صلاح أبو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ.

وقد ضم وفد جامعة الدلتا، اساتذة كلية الهندسة كلا من الدكتورة رشا العشماوي والدكتور امير البدوي والمهندس هيثم عبد القادر ممثلا عن المكتب الاستشاري المشرف علي تنفيذ المشروع.

وحضر الاجتماع النقيب نبيه دويدار ممثلا عن ادارة مرور الدقهلية والمهندس الزناتي عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق والمحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا والمهندسة فريده عبد الله مدير عام الادارة الهندسية والمهندسة نرمين محمود وكيل ادارة التخطيط العمراني والسيد زين مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.



وتناول اللقاء استعراض ومناقشة المقترح الخاص بمشروع تطوير ميدان كوبري الجامعة من نهاية تقاطع الطريق الدولي مع طريق شربين المحلة الكبري وذلك مساهمة واهداءا من جامعة الدلتا مشاركة مع المحافظة في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين حيث استعرض محافظ الدقهلية التصميمات التي اعدتها كلية الهندسة جامعة الدلتا في هذا الشأن.

وقدم اللواء"مرزوق" الشكر والتقدير لجامعة الدلتا علي دعمها لهذا المشروع والذي يساهم في تحويل الموقع الي موقع حضاري متميز.



وأشار محافظ الدقهلية إلي أهمية ان يتم قبل التنفيذ للمشروع، عمل دراسة مرورية مستفيضة بالمنطقة علي ارض الواقع في كافة الاتجاهات من الميدان علي ان يتم الالتزام بالمسارات المرورية الاجبارية بالمنطقة بما يحقق الانسيابية من خلال تحديد القطر المناسب "للصينية" بالميدان بما يحقق وجود مساحة متسعة تساهم في تواجد الانسيابية ومنع الكثافات المرورية.



وفي ذات السياق أكد محافظ الدقهلية ، الدور الكبير للمجتمع المدني بالدقهليه باعتباره شريكا أساسيا في البناء والتنمية الذي تشهده الدقهليه في مختلف القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق.



وأكد اللواء" مرزوق"، دعمه المستمر لمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى والجهود الذاتية بالدقهلية لتعزيز مشاركتها الفعالة مع أجهزة الدولة فى رفع المعاناه عن المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الدقهلية رائدة بالفعل فى مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية فى كافة المجالات.

IMG-20241223-WA0045

IMG-20241223-WA0049

IMG-20241223-WA0050

IMG-20241223-WA0053

IMG-20241223-WA0054

IMG-20241223-WA0047

IMG-20241223-WA0048

IMG-20241223-WA0057

IMG-20241223-WA0058

IMG-20241223-WA0051

IMG-20241223-WA0052

IMG-20241223-WA0061

IMG-20241223-WA0055

IMG-20241223-WA0056

IMG-20241223-WA0059

IMG-20241223-WA0060