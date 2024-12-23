هوس التريند.. سلوى محمد علي تنتقد أفلام الزعيم

تصدرت الفنانة سلوى محمد علي التريند خلال الساعات الماضية، وأثارت جدلًا واسعًا بسبب تصريحاتها الأخيرة عن الزعيم عادل إمام، خلال حضورها إحدى الفعاليات الفنية، وهذا ما صنفه الجمهور بـ"هوس التريند".

حيث قالت: "الرسالة في العمل الفني متخليهوش دمه خفيف، وأنا مش فاكرة إن الفنان عادل إمام اللي هو الزعيم وأكبر فنان متحدث باللغة العربية، قدم رسائل في أعماله، عنده أفلام حلوة كتير مفيش فيها رسالة ومعظم الكوميديا مفيش فيها رسالة".

سلوى محمد علي توصي بخروج جنازتها من المسرح القومي

أوصت الفنانة سلوى محمد علي في وقت سابق خروج جثمانها من المسرح القومي في حال وفاتها، وقالت: "كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح، وكان هناك تقليد لخروج جنازة كل ممثل مسرح من المسرح القومي".

وتابعت خلال استضافتها في برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة صدى البلد: "وصيتي هي خروج جنازتي من المسرح القومي لمشاركتي في العديد من المسرحيات التي عرضت على خشبته".

آخر أعمال سلوى محمد علي

شاركت الفنانة سلوى محمد علي في الموسم الرمضاني الماضي بثلاثة أعمال درامية وهي "صلة رحم" مع إياد نصار ويسرا اللوزي، ومسلسل "أشغال شاقة" مع هشام ماجد وأسماء جلال، ومسلسل "بين السطور" مع أحمد فهمي وصبا مبارك.