محافظ الشرقية يُتابع معدلات رفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجولة تفقدية بمركز ديرب نجم وذلك لمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات لنهو المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في أسرع وقت ، في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل واحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم والنائب عبد الباقي تركيا والنائبة هويدة غانم عضوا مجلس النواب.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق ديرب السوق صافور بطول 4.5 كم وبتكلفة 22 مليون جنيه والمنفذ على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل أعمال رد الشيء لأصلة بطول 3.5 كم وبتكلفة 7 مليون جنيه ، والمرحلة الثانية تشمل أعمال رصف مسافة 1.5 كم ، وإنشاء قطاع صندوقي "section box" بطول 60 م أسفل الطريق الإقليمي وبتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه .

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من المرحلة الأولى من أعمال رد الشيء لأصلة على مسافة 3.5 كم ومتوسط عرض 7 م وذلك بعد أن تم الإنتهاء من حفر وتطهير ترنش غاز بطول 1.2 كم وعرض 2.5 ووضع طبقة الأساس بجانب تكسير طبقة الأسفلت القديمة بطول 1 كم ووضع طبقة التشريب إستعداداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية .

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري الإنتهاء من المرحلة الثانية بالطريق والتي تشمل أعمال رصف مسافة 1.5 كم ومتوسط عرض 7 متر ، بالإضافة إلى تغطية مسافة 60 متر أسفل الطريق الإقليمي أمام قرية الجواشنة تشمل 30 متر بكل إتجاه تمهيداً لإنشاء 2 مطلع و 2 منزل من الطريق الإقليمي وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لربط طريق ديرب السوق / صافور بالطريق الإقليمي ليُساهم في تسهيل حركة السيارات وصولاً لمحافظات الجوار.

كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ديرب نجم بإعداد دراسة لبحث إمكانية إقامة موقف سيارات بالمنطقة وذلك عقب ربط طريق ديرب السوق / صافور بالطريق الإقليمي لخدمة أهالي 20 قرية بمركز ديرب نجم.

كما شدد المحافظ على رئيس مركز ديرب نجم بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق وإلزامهم بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد ليُساهم الطريق في فك الإختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.