محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، والدكتور شريف يونس، العضو المنتدب لشركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار " منفذ المناطق التجارية اللوجستية"، وذلك لبحث تسهيلات إنشاء مناطق تجارية لوجستية بمحافظة كفرالشيخ، وسبل جذب الاستثمارات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجودة الحياة لأهالينا بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم إقامة منطقتين لوجستيتين؛ الأولى على مساحة 11 فداناً، بأرض الصوب بشارع الجيش، أمام البوابة الرئيسية لجامعة كفرالشيخ، والمنطقة التجارية اللوجستية الثانية على مساحة 9.5 فدان، بمنطقة سخا بمدينة كفرالشيخ، لافتًا إلي أن انشاء مشروعات لوجستية وسلاسل تجارية سيحدث نقلة نوعية تعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ للسلع المختلفة، ومشروعات ترفيهية، لتوفير فرص عمل للشباب.

أكد محافظ كفرالشيخ، حل كافة المعوقات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لسرعة تنفيذ المشروعات طبقًا للخطة الاستراتيجية للدولة بدعم الاستثمارات الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تمتلك مقومات استثمارية هائلة، لموقعها الجغرافي المتميز بقلب وشمال الدلتا، ومناخها المعتدل طوال العام، كما تمتلك شبكة ومحاور طرق متقدمة، ومناطق صناعية، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة كمصدر رئيسي للطاقة، ومصادر الغاز الطبيعي، والعمالة المدربة الماهرة، وجامعة كفرالشيخ التي تحتل مركز عالمي متقدم، وغيرها من المصانع والمشروعات العملاقة، مايجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات ووجهة متميزة للمستثمرين، ونحن نمتلك الإرادة القوية لتسهيل إقامة المشروعات التنموية والاقتصادية الريادية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة السيد أن لدينا اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات إستثمارية تجارية علي مستوي المحافظات وعلي استعداد لتنفيذ أي مشروعات في مجال التموين والتجارة الداخلية على أرض محافظة كفرالشيخ بما يعود بالنفع علي المواطنين.

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