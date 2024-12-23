وزير الزراعة ونظيره الأردني يتفقدان مزرعة تصدير الموالح بالنوبارية

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنفيات وزير الزراعة الأردني والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة محطة ومزرعة تصدير موالح بالنوبارية، التابعة لشركة القاهرة للاستيراد والتصدير ( GAMCO)

بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة

الوزيران والمحافظ والوفد المرافق لهم استمعوا من المهندس محمد جابر موينة رئيس مجلس إدارة الشركة الى عرض حول الطاقة الإنتاجية للمحطة 600 طن يوميا والمقامة على مساحة 21 الف متر 2 خط إنتاج ويوجد بها 6 ثلاجات حفظ بالإضافة إلى 3 ثلاجات تبريد سريع والطاقة التخزينية 2500 طن من الموالح والرمان والعنب والمانجو

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أشاد بالمستوى المتميز للمحطة التى تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج مؤكدا على دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص ومشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح وأن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها وسمعتها الطيبة

كما أكد الوزير الأردني المهندس خالد الحنفيات ان البرتقال المصري يلقى رواجا في أسواق بلاده واقبالا من المستهلك الأردني نظرا لمذاقه المتميز

والجدير ان مصر تصدر إلى المملكة الأردنية الهاشمية الموالح والجوافة والرومان والمانجو بكميات كبيرة

كما تجدر الإشارة الى مساحة الموالح بالنوبارية تقدر ب١٤٥ الف فدان من إجمالي مساحة الموالح بمصر التى تقدر ٥١٧ الف فدان وكمية التصدير تخطت ٢.٣ مليون طن تحتل مصر بها المركز الأول عالميا

حضر الجولة د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والمهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والمهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية وبعض قيادات وزارتى الزراعة المصرية والاردنية ومحافظة البحيرة

تأتي جولة الوزيران في النوبارية اليوم في إطار زيارة الوزير الأردني للقاهرة لبحث افاق التعاون بين البلدين وحضور اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المشتركة

حيث بدأت الجولة بزيارة مصنع النوبارية للسكر ثم محطة ومزرعة تصدير الموالح

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