هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 24 مليار جنيه، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 2,199 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.84%، ليغلق عند مستوى 30,118.38 نقطة، كما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.67%%، ليغلق عند مستوى 8,227.2 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 2.25%، ليغلق عند مستوى 11,298.43 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.94%، ليغلق عند مستوى 3,094.34 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.77%، ليغلق عند مستوى 6,583.55 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 13,235.84 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.8% ليغلق عند 37,088.46 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 31.5 مليون جنيه، 77.1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 108.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.3 مليار سهم، من 89.1 ألف صفقة منفذة.