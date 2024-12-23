أصيبوا بشلل في المعدة.. نجوم سقطوا في خدعة حقن التخسيس

تعرض عدد من نجوم الفن خلال الفترة الماضية لخدعة حقن التخسيس، التي أثرت على حالتهم الصحية والنفسية بشكل سلبي لمساعدتهم على إنقاص الوزن بطريقة سريعة، آخرهم الفنان إدوارد.

هند عبد الحليم تتصدر الترند بسبب حقن التخسيس

نشرت الفنانة هند عبد الحليم مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، كشفت من خلاله عن تعرضها لوعكة صحية شديدة أدت إلى دخولها المستشفى وغيابها فترة طويلة عن مواقع التواصل الإجتماعي.

وتصدرت الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن إصابتها بشلل في المعدة، وقالت: "بشكر كل الناس اللي حاولت توصلي وتكلمني وبعتذر لهم وكل الناس اللي دعت لي أنا الحمد لله دلوقتي أحسن".

وتابعت: “اللي حصلي ده بسبب حقن التخسيس مطولتش فيها خدت شهر وأسبوع فيها وتعبت جدًا ودخلت المستشفى وحصلي شلل مؤقت في المعدة أدت إلى إني مش عارفة أكل وألم رهيب وكنت قاعدة على المحاليل”.

منى فاروق تواصل طلب الدعاء.. إلهي أذهب البأس رب الناس

نشرت الفنانة منى فاروق عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها مطالبة من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل من مضاعفات حقن التخسيس.

وكتبت: "إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية، لا ملجأ منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

تعرضت الفنانة منى فاروق في الفترة القليلة الماضية لوعكة صحية شديدة بسبب حقن التخسيس التي تسببت في إصابتها بشلل في المعدة، حيث أعلنت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” وعلقت قائلة: “أرجو الدعاء للفنانة منى فاروق بالشفاء العاجل، الدعاء يرد القدر”.

بسبب حقن التخسيس.. إدوارد يعلن إصابته بشلل في المعدة

أعلن الفنان إدوارد، عبر حساباته الرسمية على موقع "فيس بوك" و"إنستجرام"، عن تعرضه للإصابة بشلل مؤقت في المعدة نتيجة استخدام حقن التخسيس.

وقال الفنان إدوارد: انه “مواظب على دايت مع الدكتورة والحقن لحد الأسبوع اللي فات فجأة غير جعان خالص وقعدت حوالي 4 أيام ولم أدخل حمام ولا قادر أكل ووجع في معدتي جامد، دكتورة التغذية قالتلي وقف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورًا وعملت كده روحت لدكتور قالي حصلي شلل مؤقت من الحقن في المعدة وكان مفروض تتابع معايا مع دكتورة التغذية قولتله أنا اللي كنت بطنش عشان كنت تمام”.

وتابع إدوارد: “قالي الحقن مش وحشة مفعولها كويس، بس انا بنصح أقصاها 3 شهور بس تاخدها وتوقف فترة وترجع تاني، بس لازم طبعًا برده متابعة مع دكتور تغذية، من غير ما طول عليكم أنا بقالي أسبوع بتعالج وعملت كل التحاليل حتى صبغة على الكلى، والحمد لله معنديش غير شوية زيادة في الأملاح زي كل المصريين بطني بتتحسن واحدة واحدة، ولسة المعدة وجعاني”.

واختتم منشوره قائلًا: “والدكتور قالي من 8 لـ9 أيام ترجع عادي، وإن شاء الله هبقى كويس، انا حكت لكم تجربتي عشان بقولكوا إن الحقن مش وحشة وجابت نتيجة هايلة معايا بس لازم مع دكتور التغذية دكتور جهاز هضمي وكمان دكتور قلب لو أمكن عشان سرعة ضربات القلب، أتمنى أكون قدمت لكم معلومات كويسة عن تجربتي وربنا يشفي أي حد تعبان وأشوفكم دايما كويسين.